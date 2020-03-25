Голосование по поправкам в Конституцию РФ переносится из-за коронавируса

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которое планировалось провести 22 апреля, из-за большого риска распространения коронавирусной инфекции решено отложить на более поздние сроки. О переносе срока голосования 25 марта сообщил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам России.

"Возникает вопрос и об организации Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, с предварительно определённой датой – 22 апреля. Вы знаете, как серьезно, насколько серьёзно я к этому отношусь. И конечно, буду просить вас прийти и высказать свое мнение по этому вопросу – принципиальному, ключевому для нашей страны, для нашего общества, - подчеркнул президент. - Однако, как уже говорил ранее, абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату".

Глава государства сказал, что следующая дата будет назначена исходя того, как будет складываться ситуация в регионах, в целом по стране, с учетом профессиональных мнений, в том числе рекомендаций врачей.

Чтобы снизить риски роста заболеваемости, глава государства также объявил неделю с 30 марта по 5 апреля для большинства россиян нерабочей с сохранением заработной платы.

С полным текстом обращения можно ознакомиться на сайте Кремля.