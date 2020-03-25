Память о героях, сохранение истории – неотъемлемая часть суверенитета России

10:10 25 марта 2020
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Продолжение: ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции РФ

Новые положения Конституции РФ направлены на сохранение исторической правды и памяти о наших героических предках. Особенно это актуально сейчас, когда на Западе, в странах ближнего зарубежья пытаются пересмотреть историю, считает сопредседатель Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", автор идеи Геннадий Иванов.

"У нас много законов, связанных с памятью, увековечиванием героев войны, которые не всегда исполняются, и если в основном законе будет закреплено, что Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается, то это будет хорошо", - сказал он. 

Принятие поправок в Конституцию, защищающих историческое наследие страны, особенно символично в год 75-летия Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне.  Память о героях, истории – неотъемлемая часть суверенитета России, уверен Иванов.

Теги: Конституция РФ , патриотизм
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