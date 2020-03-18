Игорь Халин прокомментировал подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию в Тюменской области

В Тюменской области ведется активная подготовка к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин, который впервые рассказал о том, как будет организован процесс.

По информации облизбиркома, нас ждут не выборы и не референдум, а новый формат — общероссийское голосование. В ходе этой процедуры не будет избирательных участков, а будут участки для голосования, но остаются избирательные комиссии.

Игорь Халин отметил, что изменениям предлагается подвергнуть десятки статей действующей Конституции, а общее число поправок насчитывает 206. За эти изменения должны были проголосовать не менее двух третей депутатов Госдумы, не менее трех четвертей членов Совета Федерации. Затем эти предложения должны были рассмотреть и поддержать (не менее 2/3 голосов) законодательные собрания регионов. Все эти условия соблюдены, и процедура "пошла дальше". Ее финалом после вынесения заключения Конституционным судом станет общероссийское голосование.

Официальная дата голосования - 22 апреля 2020 года. Избирательная система ориентируется именно на нее.

В регионе планируется задействовать 1097 участков для голосования. Из них девять — временные: два следственных изолятора в Тюмени и Заводоуковске и 7 больниц (6 в Тюмени, 1 в Тобольске).

В областном центре откроется 293 участка. Почти все они (а также часть на территории Тюменского района) будут оснащены КОИБ — автоматическими комплексами обработки бюллетеней. В данном случае — не избирательных, а бюллетеней для голосования.

Планируется полноценно реализовать проект "Мобильный избиратель", чтобы участие в событии смог принять каждый — вне зависимости от места, где он окажется 22 апреля. Причем открепиться от своего участка можно будет не только в избирательных комиссиях, но и на сайте госуслуг, а также в многофункциональных центрах.