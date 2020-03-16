Обновленная Конституция РФ направлена на защиту суверенитета страны и охрану истории от фальсификации

Обновленная Конституция РФ фактически провозглашает Россию страной-миротворцем, подчеркивает ее историческую миссию по поддержке соотечественников, по защите мира и общечеловеческих ценностей. Важными аспектами становятся защита исторической справедливости и недопустимость фальсификации истории.
Наша память о героях, истории – неотъемлемая часть суверенитета страны. Об этом идет речь в поправке к ст. 67:
Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается.
Также в Основном документе провозглашается курс на поддержание мира во всём мире, обеспечение мирного сосуществования государств и народов, недопустимости вмешательства во внутренние дела страны. Это отражено в дополнении к статье 79:
Российская Федерация принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства".
В конституции также упомянута поддержка соотечественников. Это отражено в ст. 69:
Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности.
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