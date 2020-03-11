В обновленной Конституции закрепят социальные гарантии россиянам

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Поправки в Конституцию РФ дадут ряд преимуществ россиянам в плане социальных гарантий.

В частности, в Основном законе страны в случае принятия поправок будут прописаны существующие выплаты, пособия, индексация пенсий и другие меры социальной поддержки закрепят в Конституции и их нельзя будет отменить.

Напомним, первая Конституция в стране была принята 100 лет назад. Затем она менялась практически каждые 20 лет. Сейчас Россия живет по Конституции, которую утвердили в 1993 году.

Обсуждение дополнений в Конституцию продолжается. Всероссийское голосование пройдет 22 апреля.