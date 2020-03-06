В Госдуме составили список поправок к Конституции РФ

Фото предоставлено Николаем Брыкиным

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию. 5 марта на сайте комитета опубликован текст проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти".

Напомним, инициатором законопроекта выступил глава государства Владимир Путин. В первом чтении проект был рассмотрен и принят 23 января. В документе были предусмотрены поправки в главы 3 - 8 Конституции, которые не затрагивают фундаментальных основ Конституции, не меняют 1, 2 и 9 главы.

Созданная президентом рабочая группа собрала мнения представителей разных слоев общества. В результате ценные идеи стали поправками. Часть из них внес глава государства. 4 марта комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству опубликовал полный список предлагаемых поправок, который депутаты Госдумы рассмотрят во втором чтении 10 марта.

Базовый законопроект основан на заявлениях президента из Послания Федеральному Собранию. Предлагаемые изменения направлены на обеспечение суверенитета нашей страны, закрепление социальных гарантий для граждан, развитие политической системы, в том числе за счет усиления роли парламента в формировании структуры органов государственной власти, на установление единства системы публичной власти, повышение требований к лицам, занимающим ключевые государственные должности, а также на совершенствование законодательного процесса.

В процессе работы количество поправок увеличилось в несколько раз. На рассмотрение Комитета поступили сотни поправок. Если граждане одобрят изменения в ходе общероссийского голосования, то процедура формирования кабмина станет более публичной, кандидатуры "не силовых" членов кабмина будут обсуждаться в комитетах, во фракциях - причем публично, кандидатуры силовиков и прокуроров будут проходить через комитеты Совета Федераций.

"Предложенные поправки затрагивают серьезный блок социальных вопросов, а это касается каждого из нас. Важно также отметить, что власть станет более публичной, к кандидатурам на пост главы государства, руководителя региона, силовых структур и так далее ужесточаются требования ", - комментирует итоги заседания комитета Комитета по государственному строительству и законодательству депутат Госдумы от Тюменской области, Югры и Ямала Николай Брыкин.

В случае одобрения законопроекта Федеральным Собранием и регионами, 22 апреля состоится общероссийское голосование, и если большинство граждан поддержат внесение изменений в Конституцию, то они вступят в законную силу, напомнил процедуру депутат Госдумы.

"В течение двух месяцев я встречался с тюменским активом партии "Единая Россия", жителями Тюменской области, мы подробно обсуждали предложения по изменению Конституции и говорили о важности данной инициативы. Сегодня мы живем по Конституции 1993 года. Прошло более четверти века. За это время в стране произошли большие перемены, как в экономике, в обществе, так и в политике, международных отношениях. Срок достаточный, чтобы оценить, что было в начале, чем мы живем сейчас, предположить, что будет в будущем. Внесение поправок в Конституцию считаю своевременным. Думаю, что наша работа над Основным документом страны уже в скором времени даст положительный результат", - поделился мнением Николай Брыкин.

Татьяна Тихонова