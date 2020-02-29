Уважение к людям труда предлагают отразить в Конституции РФ

16:19 29 февраля 2020
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Внести в Конституцию РФ норму об уважении к людям труда предложила председатель Профессионального союза работников АПК Наталья Агапова. Президент России Владимир Путин поддержал эту идею.

По мнению главы государства, если отразить это в основном законе страны, то к людям труда будет больше внимания. Тема не нова: уважение к труду упоминалось в Конституции СССР, но в 1993 году данный постулат был вычеркнут, отмечают в ТАСС.

Теги: Владимир Путин , инициативы , Конституция РФ
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