В Конституции РФ надо закрепить доступность медпомощи, считает рабочая группа

Идею закрепления в Конституции доступности медицинской помощи для граждан, которую должны обеспечивать в рамках своей компетенции местные органы власти, поддержал президент.

Владимир Путин отметил, что для рядового гражданина доступность медицинской помощи- это принципиальное условие, поэтому считает уместным упоминание в Конституции обязанностей низшего звена власти в этой сфере, сообщает РАПСИ.

Участники рабочей грцппы, президент Национальной медицинской палаты, глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль пояснил, что одобренные в рамках рабочей группы поправки, в частности, выстраивают вертикаль управления здравоохранения в стране. "Мы очень надеемся, что принятие наших поправок, наряду с увеличением финансирования здравоохранения, решением кадровой проблемы, углублением материально-технической базы и революции в первичном звене, которая сейчас происходит, позволит совсем в недалеком будущем российскому народу реально почувствовать улучшение здравоохранения", — сказал Рошаль.