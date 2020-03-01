В Конституции необходимо отразить социальную ориентированность политики государства

Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева считает, что нуужно закрепить в Конституции РФ норму о проведении в России единой социально ориентированной госполитики.

Развитие экономики не снимает автоматически социальные проблемы, для этого нужно проводить целенаправленную политику, отметил президент России Владимир Путин. "То, что "в основном законе будет ориентация именно на такую работу, на то, чтобы придать государству социальный характер, это востребовано и не может не быть не поддержано". "Обязательно поддержим", - цитирует слова президента ТАСС.

Также Михеева предложила закрепить в статье 75 Конституции принцип адресной социальной поддержки. По ее мнению, "тогда пособия, льготы и другие виды социальных гарантий будут действительно эффективными".

Кроме того, она сообщила, что рабочая группа подготовила формулировку по индексации размера пенсий. "Вот такую формулировку предлагаем в итоге: в РФ осуществляется индексация размера пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом", - сказала Лидия Михеева. Рабочая группа рассчитывает, что фиксация этих положений в Конституции "создаст на будущее уверенность для людей и уверенность в том, что уже никогда в прежнем социальном положении мы не окажемся", сообщила она.

По словам президента, предложение закрепить в основном законе обязательное социальное страхование работников будет проработано. "Обязательно проработаем, посмотрим. Но [эта] идея сама по себе мне понятна", - сказал глава государства, комментируя предложение прописать в основном законе, помимо индексации социальных пособий и иных выплат, также и обязательное социальное страхование работающих по трудовым договорам.