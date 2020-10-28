Поправки в Конституцию РФ гарантируют государственную поддержку науки и образования

Фото: пресс-служба ОП РФ

В Общественной палате РФ озвучили рекомендации по корректировке нацпроектов "Образование" и "Наука".Предложения по корректировке национальных проектов "Образование" и "Наука" были рассмотрены в Общественной палате РФ 21 октября на заседании Координационного совета при ОП РФ по национальным проектам и народосбережению, созданного в целях исполнения поручений Президента Российской Федерации, сообщает пресс-служба организации.

Заместитель Секретаря Общественной палаты РФ, председатель координационного совета Александр Галушка акцентировал внимание на том, что в послании Президента народосбережение определено высшим национальным приоритетом, которому должны быть подчинены все направления работы во всех сферах.

Александр Галушка рассказал о разработанном ОП РФ механизме приоритизации государственной деятельности и общественного мониторинга сферы народосбережения — индексе народосбережения. Индекс состоит из трех показателей — это качество населения, качество человеческого капитала и качество жизни, куда входят и такие критерии, как образование граждан и уровень их профессиональной квалификации и социальная инфраструктура. Кроме того, подчеркнул член ОП РФ, говоря о нацпроектах "Образование" и "Наука", необходимо отталкиваться от поправок к Конституции РФ, которые гарантируют государственную поддержку науки и образования.

Представляя результаты мониторинга исполнения нацпроектов, аудитор Счетной палаты РФ Дмитрий Зайцев рассказал, что экономический кризис, связанный с пандемией, внес свои поправки в сроки реализации и стратегические цели этих нацпроектов и вскрыл рисковые зоны.

По мнению Дмитрия Зайцева, необходимо полное переосмысление достижений и показателей нацпроектов и особое внимание к таким темам, как развитие цифровой инфраструктуры, повышение квалификации преподавателей в части цифровых компетенций, развитие системы непрерывного образования.

Первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко рассказал, что ведомство произвело корректировку нацпроекта "Образование": в частности, в нем появился новый федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан РФ", а в рамках развития системы дополнительного образования в городских школах планируется создание технопарков "Кванториум". Также будут продолжены уже зарекомендовавшие себя федеральный проект "Успех каждого ребенка", направленный на выявление и поддержку талантливой молодежи, и пилотный проект "500+", нацеленный на повышение качества образования: в 2020–2021 году в него войдет 10 тысяч школ.

Большое внимание ведомство уделяет профессиональному мастерству педагогических работников и управленческих кадров: "Мы планируем выстроить единую федеральную систему научно-методического сопровождения педагогических работников, руководящих кадров общего образования, которая должна обеспечить их сопровождение на протяжении всей профессиональной деятельности и должна быть интегратором существующих механизмов, — заявил он. — Так, при педагогических вузах будут созданы педагогические “Кванториумы”, чтобы подготовить учителей к работе с детьми в этих технопарках".

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук рассказал, что ведомство разработало новый национальный проект "Наука и университеты", который к 2030 году обеспечит попадание России в число 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования.

Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию высшего образования и науки Михаил Погосян поделился результатами опроса общественного мнения о ходе реализации национального проекта "Образование", организованного Общественной палатой РФ. С целями и задачами нацпроекта ознакомлена только половина опрошенных. Респонденты назвали три самых важных федеральных проекта в составе нацпроекта — это "Успех каждого ребенка", "Современная школа", "Поддержка семей, имеющих детей", отметил Погосян. Но такие большие по объемам финансирования проекты, как "Молодые профессионалы" и "Экспорт образования", известны мало: "Это говорит о том, что нужно более широко и публично освещать цели и задачи нацпроекта".

По мнению работодателей, поделился Погосян, 91 процент выпускников вузов не обладает необходимыми навыками, а 25 процентов получают избыточное образование. Среди ключевых задач системы образования — подготовка будущих технологических лидеров, готовых работать на переднем крае науки и технологий, и формирование следующего поколения инженеров-инноваторов, изобретателей, технологических предпринимателей, способных осуществить технологический рывок и занять лидирующие позиции на зарождающихся мировых высокотехнологичных рынках, напомнила Наталья Кравченко, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности.

"Мы говорим о воспитании и патриотизме. Я считаю, что вовлечение детей в создание того самого технологического будущего — это в том числе формирование в них патриотизма и желания участвовать в развитии своей страны", — говорит она.

С необходимостью увеличения государственного финансирования научных исследований согласен председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности, первый заместитель председателя координационного совета Борис Алешин.

Первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло придает большое значение вопросам воспитания и духовного становления школьников.

Руководитель портала Superjob.ru Алексей Захаров убежден, что надо сконцентрироваться на проблемах начального образования, решив их, обратиться к средней школе и только после этого заняться высшим образованием: "Процесс обучения сегодня выстроен так, что уже среднее образование получает полностью “убитую” аудиторию — в плане отношения к получению образования".

Юлия Оглоблина, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий, утверждает, что сельские территории особо не ощущают пользу от реализации рассматриваемых нацпроектов.

Участники также выделили ключевые аспекты, в соответствии с которыми координационный совет представит рекомендации по корректировке нацпроектов "Образование" и "Наука" — это необходимость ранней диагностики для раскрытия способностей и таланта ребенка; особое внимание к роли учителя в жизни школьника; поддержка различных формы самоорганизации; наличие воспитательная компонента в школе; особое внимание и особые подходы к детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также к образовательным организациям в сельских территориях; преодоление невосприимчивости экономики и общества к инновациям и низкой эффективности российских исследовательских организаций.