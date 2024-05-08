В Тюмени локализовали пожар площадке, где горят сепараторы от аккумуляторных батарей

Сообщение о пожаре на открытой площадке на Велижанском тракте (в районе ТБО) в Тюмени поступило в втором часу дня, на 14:18 пожар он локализован на площади около 300 кв.м, сообщает ГУ МЧС ТО.

На площадке горят сепараторы от аккумуляторных батарей, на ликвидации пожара работают 24 человека личного состава и 6 единиц техники Главного управления МЧС России по Тюменской области.