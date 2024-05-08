Нефтепроводчики отмечены наградами МЧС России и Министерства транспорта РФ

Одиннадцать работников АО "Транснефть – Сибирь" получили ведомственные награды и благодарности за работу при ликвидации чрезвычайной ситуации и производственные достижения.

Работники Урайского УМН награждены Министерством ЧС России. За добросовестное выполнение должностных обязанностей, мужество и самоотверженность, проявленные при тушении пожара в населенном пункте, и оказание существенной помощи МЧС России были вручены нагрудные знаки "Участнику ликвидации последствий ЧС" начальнику НПС "Сосновка" Роману Репину и водителю автомобиля ЛПДС "Сосьва" Михаилу Чурилову. Ещё трое работников ЛПДС "Сосьва" отмечены Благодарственными письмами начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области.

Весной 2023 года во время крупного пожара на территории пос. Сосьва Свердловской области сотрудники линейной производственно-диспетчерской станции "Сосьва" и нефтеперекачивающей станции "Сосновка" Урайского управления магистральных нефтепроводов одними из первых прибыли на тушение. На протяжении нескольких дней работники нефтепроводного предприятия совместно с оперативными службами региона принимали непосредственное участие в ликвидации чрезвычайной ситуации. Благодаря оперативному реагированию нефтепроводчиков, удалось отстоять более десятка домов и построек, спасти жизни и имущество.

В рамках всемирного Дня охраны труда 6 водителей автомобиля АО "Транснефть – Сибирь", показавшие высокие результаты в труде, удостоены наград Министерства транспорта Российской Федерации. Им в торжественной обстановке вручены Знаки отличия I, II и III степени "За безаварийную работу".

"Это новая для нас награда – знак отличия "За безаварийную работу". В будущем мы постараемся приумножить количество наших работников из числа водителей, достойных поощрения министерской наградой. Тех, кто на высоком профессиональном уровне исполняет свои обязанности: четко соблюдает правила дорожного движения, обеспечивает безопасную езду на дорогах, ценит свою и чужие жизни и здоровье", – отметил главный инженер АО "Транснефть – Сибирь" Максим Кононов.

Фото АО "Транснефть – Сибирь"