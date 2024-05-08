Где отпраздновать День Победы в Тюмени?

Празднование Дня Победы в Тюменской области пройдёт без традиционного парада и праздничного фейерверка. Тем не менее, жителей и гостей города ожидает насыщенная программа с концертами, литературными гостиными, проездом боевой и специальной техники.

Главные события в Тюмени:

С 4 мая - Вахта памяти у мемориалов и памятников, посвященных Великой Отечественной войне.

4 мая в Сквере депутатов — "Вальс Победного мая" от ДНК "Строитель" с участием Тюменского духового оркестра и творческих коллективов города.

8 мая горожане присоединятся к акции "Раскрасим автомобиль красками Победы"; на бульваре им. Анатолия Косухина пройдет праздничная программа "В мае 45-го".

До 12 мая Исторический парк "Россия – Моя история" приглашает на экскурсию "Великая Отечественная война".

9 Мая

День начнётся с торжественного возложения цветов к мемориалам в скверах и парках Тюмени. Праздничные уличные программы развернутся в скверах 65-летия Победы, Казачьи луга, Депутатов, Комсомольском, на площади 400-летия Тюмени и у Тюменского технопарка.

Праздничный день откроют курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. На площади Памяти состоится плац-концерт.

В 10:00 у домов, где живут ветераны, начнутся выступления "Фронтовых бригад".

Центральной площадкой празднования станет Площадь 400-летия Тюмени.

В 10:00 празднование откроет военно-патриотическая акция для жителей и гостей города: развернётся выставка стрелкового оружия, экипировки, пройдут мастер-классы по поиску взрывоопасного предмета, демонстрация водолазного снаряжения и т.д.

В 11:00 здесь пройдёт акция "День Победы". Личный состав ТВВИКУ в сопровождении военного оркестра вместе с тюменцами и гостями города исполнят песни военных лет.

В 11:00 начнется праздничная концертная программа и откроется выставка боевой и специальной техники. Аналогичная выставка в это же время заработает на площади у Технопарка.

Начиная с 10:00 на площади 400-летия и еще трёх площадках города можно будет отведать солдатскую кашу.

С 19:00 до 20:00 на улицах Тюмени можно увидеть колонну военной техники.

Праздничные и концертные программы, посвящённые 79-годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая пройдут во всех муниципальных образованиях Тюменской области.

11 мая Музейный комплекс им. И.Я. Словцова проведет экскурсию "С верой в Победу!" на двухэтажном автобусе.