Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 22 апреля

08:00 01 марта 2020
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Всероссийское голосование по поправке в Конституцию пройдет 22 апреля. Для того, чтобы граждане смогли выразить сове мнение, этот день сделают официальным выходным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на  сопредседателя рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Павла Крашенинникова.

10 марта Госдума рассмотрит пакет поправо во втором чтении, после этого состоится третье чтение и рассмотрение в Совете Федерации. Павел Крашенинников считает, что у граждан будет достаточно времени, чтобы ознакомиться со всеми предлагаемыми поправками, а у ЦИК и других комиссий - организовать голосование, чтобы все желающие могли принять в нем участие.

Теги: голосование , Конституция РФ
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