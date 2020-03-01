Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 22 апреля

Всероссийское голосование по поправке в Конституцию пройдет 22 апреля. Для того, чтобы граждане смогли выразить сове мнение, этот день сделают официальным выходным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сопредседателя рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Павла Крашенинникова.

10 марта Госдума рассмотрит пакет поправо во втором чтении, после этого состоится третье чтение и рассмотрение в Совете Федерации. Павел Крашенинников считает, что у граждан будет достаточно времени, чтобы ознакомиться со всеми предлагаемыми поправками, а у ЦИК и других комиссий - организовать голосование, чтобы все желающие могли принять в нем участие.