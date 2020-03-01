Эксперты предлагают прописать в Конституции недопустимость фальсификации истории

Норму о недопустимости фальсификации истории и умаления значения подвига народа при защите Отечества предлагают отразить в Конституции участники рабочей группы по подготовке изменений в основном законе.

Об инициативе президенту рассказал участник рабочей группы, председатель думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов. В Конституции, в частности, планируется записать, что "Российская Федерация чтит память защитников Отечества, защищает историческую правду, не допускает фальсификацию истории, умаление значения подвига народа при защите Отечества".

Владимир Путин напомнил, что сам неоднократно говорил о проблеме фальсификации истории, поэтому считает уместным предложение рабочей группы обратить внимание на защиту исторической правды и недопустимость умаления значения подвига народа при защите Отечества.

Никонов в своем выступлении предложил также прописать в Конституции обеспечение защиты интересов русскоязычных людей и соотечественников за рубежом, "сохранение общероссийской культурной идентичности, которая и позволяет сохранять духовное единство русского мира", сообщает ТАСС.