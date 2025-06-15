Банк донорской крови пополнили сотрудники тюменского "Росводоканала"

Волонтеры "Росводоканал Тюмень" пополнили областной банк донорской крови на 5,5 литров. Акция "Сдай кровь – спаси жизнь" проводится в организации 4 раза в год.

Начальник участка контрольно-измерительных приборов и автоматики "Росводоканал Тюмень" Алексей Иванников сдает кровь 22-й раз, - сообщает Тюменская линия.

"Регулярно сдавать кровь стало привычкой. После донации чувствую себя хорошо. Я пришел работать в водоканал недавно, и рад, что компания организует коллективные поездки для сдачи крови, поддерживает это полезное дело. Донорская кровь нужна каждый день, это ресурс, который невозможно создать искусственно — его могут дать только люди" - рассказал Алексей.

Каждый раз к донации присоединяются и те, кто будет сдавать кровь впервые. В 2025 году к постоянным донорам присоединился слесарь КИПиА "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Ларин: "Меня коллеги убедили. Они много лет систематически сдают кровь, и я, глядя на них, решил тоже попробовать. Первый раз прошел хорошо, самочувствие было прекрасное. Теперь буду ездить на донации вместе с коллегами. Приносить пользу приятно, и кто знает, может однажды получу звание "почетного донора".