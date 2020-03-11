Госдума проголосовала за изменения в Конституцию РФ

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании в среду, 11 марта, приняли в третьем, окончательном чтении проект закона РФ о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". Он был инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным.

К принятию во втором чтении, которое состоялось 10 марта, в проект изменений в Основной закон внесено 206 поправок:

Глава 3 – Федеративное устройство — 51 поправка

глава 4 – Президент РФ – 19 поправок

глава 5 – Федеральное Собрание РФ – 33 поправки, Правительство РФ – 26 поправок, Судебная власть и прокуратура – 23 поправки

глава 8 – МСУ – 12 поправок, предложения в преамбулу – 9, процедура общероссийского голосования и порядок вступления в силу – 33.

Базовые принципы и ценности Основного закона, изложенные в 1, 2 и 9 главах, остаются неизменными. Закон "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" наполняет конкретным содержанием понятие социального государства. Так, в Конституции закрепляется, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, закрепляется обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат.

"Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается", — говорится в тексте закона. На уровне Конституции РФ также объявляется правопреемницей Советского Союза. Одной из поправок фиксируется статус русского языка как языка государствообразующего народа.

Для защиты традиционных ценностей вводится положение о том, что брак — это союз мужчины и женщины. Дети объявляются важнейшим приоритетом госполитики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.

По предложению заместителя Председателя Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентины Терешковой приняты изменения, в соответствии с которыми действующий Президент вновь сможет участвовать в выборах главы государства. "Возможность, которая предоставлена Президенту Российской Федерации после 2024 года — по окончании срока полномочий, избираться, однозначно принесет больше стабильности", — отметил Председатель ГД Вячеслав Володин. Владимир Путин данную поправку поддержал, но при условии, что Конституционный суд признает ее не противоречащей Основному закону, сообщается на сайте Госдумы.

Как ранее отмечалось, закон вступит в силу при условии, если большинство граждан России выскажутся за принятие поправок в ходе общероссийского голосования, которое состоится 22 апреля.