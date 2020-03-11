Для госслужащих могут оказаться под запретом счета за рубежом и двойное гражданство

В Конституцию РФ внесены поправки, согласно которым чиновники не смогут иметь иностранные паспорта, а тем, у кого двойное гражданство, придется искать себе новую работу. Под запрет также попадают счета в банках за рубежом.
"Смысл, миссия государственной службы именно в служении. И человек, который выбирает этот путь, должен для себя решить, что связывает свою жизнь с Россией, нашим народом, и никак иначе. Безо всяких полутонов и допущений", - сказал президент страны Владимир Путин.
Госдума эти поправки 11 марта одобрила. Граждане выразить согласие с этими дополнениями можно во Всероссийский день голосования 22 апреля.
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