Для госслужащих могут оказаться под запретом счета за рубежом и двойное гражданство

16:17 11 марта 2020
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duma.gov.ru

В Конституцию РФ внесены поправки, согласно которым чиновники не смогут иметь   иностранные паспорта, а тем, у кого двойное гражданство, придется искать себе новую работу. Под запрет также попадают счета в банках за рубежом.

"Смысл, миссия государственной службы именно в служении. И человек, который выбирает этот путь, должен для себя решить, что связывает свою жизнь с Россией, нашим народом, и никак иначе. Безо всяких полутонов и допущений", - сказал президент страны Владимир Путин.

Госдума эти поправки 11 марта одобрила. Граждане выразить согласие с этими дополнениями можно во Всероссийский день голосования 22 апреля.

Теги: голосование , законодательство , Конституция РФ
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