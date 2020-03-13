О предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию РФ знает 87 % россиян

21:12 12 марта 2020
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Фото - https://vk.com/tyumenedinros

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) изучает отношение россиян к общероссийскому голосованию по внесению правок в Конституцию Российской Федерации. 

По данным на 12 марта, 87 процентов граждан информированы о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. При этом почти половина из них знает точную дату проведения опроса – 22 апреля 2020 года. В опросе от 3 марта точную дату могли назвать только 37% информированных россиян.

Принятие во втором чтении поправок к Конституции стало резонансным событием – 75% россиян слышали о том, что 10 марта Госдума приняла во втором чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию. О предложении депутата Валентины Терешковой снять ограничения по числу президентских сроков осведомлены 73% россиян.

69% россиян собираются голосовать, 45% из них абсолютно уверены в своих намерениях. При этом не определился с окончательным решением каждый пятый (17%).

64% россиян проголосуют за предложенные изменения в Конституцию РФ. С 6 марта эта доля россиян увеличилась на 22 пункта.

Теги: голосование , Конституция РФ , опрос
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