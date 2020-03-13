Тюменские парламентарии одобрили поправки в Конституцию РФ

17:24 12 марта 2020
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Фото - duma72.ru
Продолжение: О предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию РФ знает 87 % россиян

Закон РФ о поправке в Конституцию РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" одобрили депутаты Тюменской областной думы на очередном заседании регионального парламента 12 марта.

"Важно, что речь идет о таких значимых предложениях, как закрепление в Основном Законе страны социальных гарантий для граждан России, в том числе ежегодную индексацию пенсий, увеличение полномочий Госдумы, определение приоритета Конституции Российской Федерации над международными договорами, запрет на иностранное гражданство и вид на жительство для высших должностных лиц, ряд других поправок. Мы активно включимся я в работу по разъяснению закона, будем говорить о нем на встречах с жителями, в коллективах", - прокомментировал решение депутатов секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия", руководитель фракции Тюменской облдумы Андрей Артюхов. 

Дополнения не изменяют дух и букву Основного Закона, а актуализируют его содержание. Поправки касаются государственного строительства и развития страны в целом. Они направлены на усиление суверенитета, совершенствование системы государственного управления и закрепления в Конституции социальных гарантий для граждан России, отметил Артюхов.

Теги: Андрей Артюхов , Конституция РФ , Тюменская областная дума
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