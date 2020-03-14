В обновленной Конституции прописаны социальные обязательства государства

Предложенные поправки в Конституцию РФ гарантируют гражданам пенсии и их ежегодную индексацию, другие соцвыплаты и пособия, а также обязательное социальное страхование, адресную поддержку граждан, которые в ней нуждаются.

В прежней редакции Основного закона указано, что наша страна является социальным государством, при этом не уточняется, на какие социальные гарантии человек имеет право. В новой редакции Конституции социальные обязательства государства не только прописаны, но и детализированы. Согласно внесенным поправкам, правительство обязано обеспечить реализацию мер государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, проведения молодежной политики, создавать условия для повышения рождаемости и увеличения продолжительности жизни. Благодаря пункту об адресной социальной поддержке изменится и работа профильных ведомств. Их будут оценивать не по объему выделенных денег и количеству реализуемых программ, а по тому, насколько улучшится жизнь конкретного человека или семьи.

Дополнения Конституции – это новый уровень социальных гарантий для пожилых и работающих россиян. Проголосовать за внесение их в Основной закон страны и поддержку незащищенных слоев населения можно на всенародном голосовании 22 апреля.