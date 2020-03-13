Обновленная Конституция поддержит волонтерское движение

В новой редакции Конституции РФ нашли отражение многие идеи рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

Так, руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова уверена, что закрепление в Конституции поддержки волонтеров подчеркнет важность и ценность волонтерства в обществе и послужит дальнейшему развитию движения.

Директор Эрмитажа Сергей Пиотровский предложил в Основном документе страны закрепить защиту российской культуры, а актер Владимир Машков - запрет на отчуждение территорий России.

Председатель Заксобрания Приморского края Александр Ролик уверен, что закрепление в Конституции возможности размещения федеральных чиновниках вне столицы сделает их ближе к народу и повысит роль регионов в выработке важных для государства решений.

Все эти инициативы направлены на формирование ответственного отношения граждан к друг другу, своей стране, сохранение культурных ценностей и традиций. Поддержать внесение поправок в Конституцию РФ россияне смогут на всероссийском голосовании 22 апреля.