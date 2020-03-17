Почему важно в Конституции РФ упомянуть ответственное отношение к животным?

Среди нововведений в Конституции РФ - обязанность правительства страны по формированию в обществе ответственного отношения к животным. Данное положение вносится поправкой в статью 114 Основного закона страны.

Почему важна эта поправка? Это важный шаг к гуманности общества и в целом страны. Через воспитание ответственного отношения к животным мы формируем в обществе ответственное отношение к людям, обществе и к окружающей среде. Чтобы избежать вопиющих случаев живодерства, нужно с раннего возраста воспитывать в детях гуманное, ответственное отношение к животным. Это дополнение – важный вклад в воспитательную функцию государства.

"Сегодня важно, чтобы мы, взрослые, воспитали у своих детей уважение к живому миру. Чтобы не повторялось такого, как хабаровские девочки-живодерки", - считает инициатор поправки общественный деятель Сергей Бурлаков.