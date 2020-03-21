Научно-техническое развитие страны - в приоритете

16:55 20 марта 2020
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Конституция закрепляет стремление России к научному, технологическому прогрессу. Впервые в истории Конституция России будет упоминать информационные технологии, безопасность персональных цифровых данных – современная Конституция отвечает современным реалиям.

Об этом идет речь в двух статьях обновленной Конституции:

Ст. 71 "В ведении Российской Федерации находятся: … информационные технологии и связь.."

Ст.114 "Правительство Российской Федерации:… обеспечивает государственную поддержку научно-технологического развития Российской Федерации, сохранение и развитие ее научного потенциала"

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