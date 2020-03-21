Научно-техническое развитие страны - в приоритете

Конституция закрепляет стремление России к научному, технологическому прогрессу. Впервые в истории Конституция России будет упоминать информационные технологии, безопасность персональных цифровых данных – современная Конституция отвечает современным реалиям.

Об этом идет речь в двух статьях обновленной Конституции: