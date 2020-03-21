Павел Тараканов: инициатива президента по поправкам в Конституцию верная и своевременная

Конституционный суд РФ 16 марта признал соответствующим Основному закону страны Закон о поправке к Конституции. Перед этим закон рассмотрела Госдума, его одобрили регионы и поддержал Совет Федерации, президент Владимир Путин подписал его и направил в суд для проверки законности документа. Член Совета Федерации Павел Тараканов, представляющий в верхней палате Тюменскую область, считает, что обсуждение поправок проходило очень публично, что и позволило Конституционному суду оперативно дать заключение о законности предложенных изменений.

- Павел Владимирович, Конституционный суд, проанализировав закон о поправке к Конституции в короткие сроки, признал его законным. Чем обусловлена такая оперативность?

- Поправки в Конституцию обсуждались в течение двух месяцев, причем достаточно публично. Встречи президента и широкое обсуждение инициатив в обществе, три чтения в Государственной думе – уверен, что все представители Конституционного суда смогли заранее ознакомиться с предлагаемыми поправками и сформулировать по ним свою позицию. Поэтому им не потребовалось много времени для того, чтобы собраться, обсудить сформировавшиеся до этого момента мнения и принять консолидированное решение. Этим, считаю, и обоснованы короткие сроки по ознакомлению судей с предлагаемыми изменениями. Какой смысл тянуть с принятием решения, когда люди уже два месяца наблюдают за этим процессом. Понимаете, для них, для судей Конституционного суда, изменения Конституции – это ключевой вопрос. За каждой инициативой они смотрели очень пристально.

- На днях Совет Федерации тоже обсуждал Основной закон. В целом какова оценка?

- Конечно, позитивная оценка. У нас все практически проголосовали за внесение поправок. Из 164 человека 160 поддержали закон, 1 проголосовал против и трое воздержались. Результаты говорят сами за себя.

- Насколько своевременно внесение поправок в Конституцию РФ, на ваш взгляд?

- Потому что время настало. Идеи витали в воздухе и раньше. Разными экспертами, политиками, политологами, юристами ставились такие вопросы. Например, об усилении роли парламента все говорят уже очень давно. Я пришел в Госдуму в 2007 году, уже тогда об этом речь шла. Обновлённая Конституция усилит и роль Совета Федерации. По итогам консультаций с сенаторами будут назначаться министры силового блока, председатель счётной палаты. Возникла возможность заняться вопросами усовершенствования конституции - не откладывая, занялись этим. Считаю, эту инициативу президента очень верной и своевременной.