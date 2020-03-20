Тюмень в штатном режиме готовится к голосованию по поправкам в Конституцию

Голосование по поправкам в Конституцию, которое должно пройти 22 апреля этого года, состоится только в том случае, если ситуация в стране позволит проводить подобные мероприятия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой.

В Избирательной комиссии Тюменской области сообщили, что подготовка к голосованию по поправкам в Конституцию идет в рабочем режиме. "Мы ко всему готовы", – пояснил председатель регионального избиркома Игорь Халин и уточнил, что более предметно говорить о сроках голосования можно будет после заседания Центризбиркома РФ. Ближайшее состоится 20 марта. В пресс службе ЦИК пояснили, что согласно проекту будет рассмотрен порядок общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Напомним, что 17 марта Владимир Путин заявил о возможности переноса голосования по поправкам в Конституцию на более поздний срок.

"Мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия. Потому что при всей важности изменений в Основном законе страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан", - подчеркнул президент.

Также Владимир Путин уточнил, что в соответствии с законом после издания Указа голосование должно пройти не раньше чем через месяц: "Можно позднее, причём срок – когда позднее – в законе не обозначен. (…) Если ситуация потребует, тогда мы перенесём на более поздний срок это всероссийское голосование".

В свою очередь Центризбирком готов применить самые современные методы при проведении голосования. Об этом президенту рассказала Элла Памфилова, уточнив, что в настоящее время продумано несколько вариантов по проведению голосования: "Все те современные методы, которые мы за это время опробовали, испытали, – предполагается их применение. В общем, мы готовы дойти до каждого участника голосования в зависимости от ситуации".

Уточним, что вопрос о переносе даты голосования связан с профилактикой распространения короновирусной инфекции. В Тюменской области проводятся специальные мероприятия, позволяющие избежать массового заражения вирусом COVID-19 — отменены все мероприятия с участием более 50 человек, школьники и студенты переведены на дистанционное обучение и ряд других.

Напомним, что 16 марта Конституционный суд России признал закон о поправках к Конституции и порядок их принятия соответствующими Основному закону. Датой голосования назначено 22 апреля. В заключении КС сказано, что суд одобряет поправки и порядок их вступления в силу через общероссийское голосование.