В России о молодежной политике заговорили как об отдельной отрасли

В обновленной Конституции РФ впервые упоминается молодежная политика как предмет совместного ведения РФ и субъектов Федерации. В прежней редакции Основного закона страны такого термина не существовало.

Представитель Тюменской области в Совете Федерации и один из инициаторов данной поправки Павел Тараканов считает, что дополнение в статью позитивно отразится на развитии молодежной политики и позволит ей оформиться в одну из важных отраслей социального государства.

Сейчас статья 72 Конституции гласит: "В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся… общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта". Внесение в нее термина "молодежная политика" станет большим шагом к федеральному закону о молодежной политике, в котором найдут отражение важнейшие аспекты этой стороны общественной жизни, считает сенатор.

"В России нет федерального закона о молодежной политике. Поправками в Конституцию РФ мы, по сути, оформили ее как отрасль. За этим последует принятие закона, в котором будут прописаны цели, задачи и пути их решения. Это важно, - подчеркивает Павел Тараканов. - Когда отрасли нет, а вам предлагают заниматься молодежной политикой, то возникает вопросы: а чем конкретно заниматься, кто конкретно это должен делать и как, зачем на это выделять средства и кому, каких результатов мы хотим достичь? Поправка в Конституцию, будущий закон помогут нам систематизировать эту работу".

По словам сенатора, сегодня на федеральном уровне формированием молодежной политики занимается, в основном, агентство "Росмолодежь". Реализуемые им программы направлены на развитие волонтерства, на повышение культурного уровня, стимулирование молодежного предпринимательства и инноваций, патриотическое воспитание и так далее. Но этого явно недостаточно.

"Что такое молодежная политика? Это целый пласт вопросов. Если не вдаваться в детали, то главная цель молодежной политики - подготовить человека к самостоятельной жизни, помочь ему встроиться в экономику, социализироваться в обществе, - отмечает Павел Тараканов. - Совместное ведение молодежной политики федерацией и регионами, оформление ее в самостоятельную отрасль, придаст серьезный импульс всей сфере и повысит эффективность работы".

Татьяна Тихонова