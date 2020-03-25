ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции РФ

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Всероссийский центр изучения общественного мнения 24 марта представил данные исследования об оценке россиянами конкретных поправок, планируемых к внесению в Конституцию РФ. Наиболее важной поправкой россияне назвали обеспечение со стороны государства доступность и качество медицинского обслуживания (95%). Менее значимыми, по мнению респондентов, являются изменения, касающиеся расширение полномочий Совета Федерации и Госдумы (47%).

Помимо доступности медицины, также значимо для россиян признание детей приоритетным направлением государственной политики и обязательное предоставление им социальной поддержки (93%).

В равной степени значимыми поправками для россиян являются предложения о защите и сохранении уникального природного многообразия нашей родины (92%), гарантия адресной социальной поддержки и индексации социальных выплат (92%), а также обязательная ежегодная индексация пенсий (92%).

Также важным россияне считают то, что государство обязуется поддерживать научно-технологическое развитию нашей страны (91%). 9 из 10 россиян выступают за важность признания государства ответственным за защиту прав трудящихся и установление МРОТ не менее прожиточного минимума (90%).

89% граждан считают, что необходимо конституционно закрепить защиту исторической правды (запрет на фальсификацию истории и умаление народного подвига при защите Отечества) и положение о территориальной целостности и неделимости нашей страны, сообщает ВЦИОМ.