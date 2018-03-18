Явка избирателей в Тюменской области приблизилась к 75%

Явка избирателей Тюменской области на выборы президента России 18 марта к 18:00 достигла 74,85%. Данные еще не окончательные, сообщил председатель регионального Избиркома Тюменской области Игорь Халин.

Если перевести в абсолютные значения, то в голосовании приняло участие более 790 тысяч жителей региона. В числе лидеров по явке - Ишимский, Голышмановский и Сладковский районы, где на выборы пришли более 88% избирателей. А в Ялуторовском районе свой выбор сделали свыше 90% избирателей.

Жители областного центра также голосовали в энтузиазмом. Явка в Тюмени по данным на 18:00 составила 70-71%.

"Не ожидали, что тюменцы будут так активно голосовать. Об окончательных результатах говорить пока рано", - подытожил Игорь Халин.

Избирательные участки закрылись 18 марта в 20:00. Идет подсчет голосов. Предварительные итоги станут известны уже в понедельник, 19 марта, в 12:00.