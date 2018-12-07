Тюмень за день: 7 декабря

Фото Ирины Алькаевой

В Тюменской области хотят развивать бренд Конька-Горбунка

Мастер-классы по изготовлению деревянных игрушек пройдут в Тюменской области в рамках совместной работы тюменских единороссов и мастера деревянного зодчества Святослава Шитова. Новый проект будет посвящен 185-летию со дня выхода первого издания сказки Петра Ершова "Конек-Горбунок", которое будет отмечаться в октябре 2019 года.

Тюменские музеи приглашают на новогодние квесты и экскурсии

Тюменское просветительское объединение организует серию новогодних экскурсий и интерактивов с захватывающими и познавательными сюжетами. Подробнее о них – в обзоре.

В Тюменской области обновится расписание пригородных поездов

С 9 декабря на всей сети российских железных дорог вступит в силу новый график движения пассажирских поездов на 2018/2019 годы. Скорректировано время отправления ряда пригородных поездов на территории Тюменской области. Изменения произведены с учетом пожеланий пассажиров, сообщает Свердловская пригородная компания.

В Тюмени торжественно откроют каток "Звездный полюс"

Завтра, 8 декабря, в Тюмени пройдет большой праздник по поводу официального открытия катка "Звездный полюс". В 19:00 всех желающих ждут у ТРЦ "Тюмень Сити Молл" (ул. Тимофея Чаркова, 60), рядом с которым расположилась одна из самых крупных в городе ледовых площадок.

Александр Моор ответит на вопросы тюменцев в "Одноклассниках"

Свой первый прямой эфир в социальных сетях проведет губернатор Тюменской области Александр Моор 10 декабря. Он ответит на вопросы жителей региона в личном аккаунте в "Одноклассниках", начало в 17.00.

Будущие абитуриенты на один день станут студентами Школы перспективных исследований

Будущим выпускникам школ предлагают протестировать тюменскую Школу перспективных исследований. 15 декабря ученики 10-11 классов и их родители проведут в школе учебный день и узнают, чем учебное заведение отличается от традиционных вузов.