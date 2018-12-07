В Тюменской области обновится расписание пригородных поездов

С 9 декабря на всей сети российских железных дорог вступит в силу новый график движения пассажирских поездов на 2018/2019 годы. Скорректировано время отправления ряда пригородных поездов на территории Тюменской области. Изменения произведены с учетом пожеланий пассажиров, сообщает Свердловская пригородная компания.

Изменяется расписание следующих пригородных поездов в Тюменской области (время местное):

№7344 сообщением Вагай – Ишим будет отправляться в 20:59 (ранее на 2 мин.), прибывать в 23:01;

№7343 сообщением Вагай – Тюмень будет отправляться в 07:47 (ранее на 4 мин.), прибывать в 10:04;

№7315 сообщением Заводоуковская – Тюмень будет оправляться в 20:11 (ранее на 1 мин.), прибывать в 22:04;

№6174 сообщением Утяшево – Вагай будет отправляться в 20:08 (ранее на 2 мин.), прибывать в 23:20;

№6172 сообщением Утяшево – Вагай будет отправляться в 8:13 (ранее на 10 мин.), прибывать в 11:25;

№6182 сообщением Ощепково – Озеро Андреевское будет отправляться в 04:24 (ранее на 16 мин.), прибывать в 07:43;

№7334 сообщением Ишим – Называевская будет отправляться в 14:16 (ранее на 2 мин.), прибывать в 15:32;

№7322 сообщением Талица – Тюмень будет отправляться в 11:47 (позднее на 9 мин.), прибывать в 13:48;

№7323 сообщением Тюмень – Ощепково отправляется в 14:00 (позднее на 10 мин.), прибывает в 16:38;

№7356/7358 сообщением Тюмень – Тобольск ("Императорский маршрут") будет отправляться 07:21 (позднее на 15 мин.), прибывать в 11:05;

№7357/7359 сообщением Тобольск – Тюмень ("Императорский маршрут") будет отправляться в 18:10 (позднее на 5 мин.), прибывать в 22:15;

№7360/7362 сообщением Тюмень – Тобольск будет отправляться в 18:32 (позднее на 2 мин.), прибывать в 22:18;

№7361/7363 сообщением Тобольск – Тюмень будет отправляться в 07:12 (позднее на 2 мин.), прибывать в 11:19.

Изменяется расписание следующих пригородных поездов в ХМАО:

№6975 сообщением Верхнекондинская – Приобье будет отправляться в 16:43 (ранее на 1 мин.), прибывать в 20:42;

№7492 сообщением Ульт-Ягун – Нижневартовск будет отправляться в 11:03 (ранее на 3 мин.), прибывать в 13:39.