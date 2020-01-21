В Тюмени проводника поезда судят за кражу

В суд направлено уголовное дело в отношении сотрудника поездной бригады, который подозревается в краже телефона в пассажирском поезде.

О пропаже устройства сообщил один из пассажиров поезда Новокузнецк — Тюмень. Оказалось, что телефон украл проводник поезда. Молодой человек нашел его на конечной станции на верхней полке при обходе вагона.

Проводник не последовал инструкции и вместо того, чтобы сообщить начальнику поезда об оставленном предмете, вынул сим-карту и выбросил, а телефон спрятал в личных вещах, рассказали в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте. При досмотре телефон был обнаружен. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража).