Фигурантами дела о хищении из бюджета 32 млн руб стали 9 жителей Кургана, Тюмени и Югры

Дело о хищении из бюджета Курганской области не менее 32 млн рублей расследуют в УрФО, в зависимости от участия и роли каждого 9 человек подозреваются в организации и участии в преступном сообществе для совершения нескольких тяжких преступлений и в мошенничестве при получении выплат. 14 мая при силовой поддержке региональных УФСБ России, УЭБ и ПК УМВД России и ОМОН Росгвардии по месту работы и проживания подозреваемых, а также ряда свидетелей проведены обыски в Курганской, Тюменской областях и Югре, сообщает СУ СК по Курганской области.

По версии следствия, в 2022-2024 гг. председатель сельхозкооператива из Сургута создал преступное сообщество, в его вошли предприниматели, главы КФХ, физические и юрлица, знакомых с аграрной сферой. Деятельность группы была направлена на хищение бюджетных денег, получаемых в виде субсидий на возмещение части затрат на приобретение сельхозтехники, оборудования и животных. Для этого в курганский департамент АПК передавались сведения о фиктивных сделках по поставкам сельскохозоборудования и животных, совершенных путем искусственного завышения стоимости, внесения изменений в регистрационные данные техники и оборудования, либо без их фактического приобретения.

Установлено, что совершено не менее 4 тяжких преступлений на общую сумму не менее 32 млн рублей. Деньги получал на свои счета организатор, в дальнейшем они распределялись между участниками преступной группы.