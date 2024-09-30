Житель тюменского села украл деньги у отца погибшего на СВО бойца

В Упоровском районе будут судить 21-летнего местного жителя, который, пользуясь доверием односельчанина, воровал с его банковского счета деньги, полученные им как пособие за погибшего в СВО сына.

Он обвиняется по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

По версии следствия, в июне 2024 года потерпевший, доверяя обвиняемому, передал ему свой мобильный телефон и доступ в онлайн-кабинет банка для перечисления денег на покупку продуктов питания, алкоголя и сигарет, и он тайком неоднократно переводил деньги на свой счет и на счет знакомой, которая не знала, откуда деньги, похитив в общей сложности около 100 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Заводоуковский районный суд Тюменской области для рассмотрения по существу. Максимальное по статье - до 6 лет тюрьмы, сообщили в облпрокуратуре.