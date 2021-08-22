"Поезд дружбы" приедет в Тюмень

"Поезд дружбы" стартовал 20 августа и следует маршрутом 233/234 Екатеринбург – Имеретинский курорт. Необычный рейс сделает остановку на вокзале Тюмени.
Поезд необычен тем, что рейс обслуживает специальная команда из числа лучших студентов-проводников. В проекте участвуют 20 учащихся из Тюмени, Екатеринбурга, Перми и Челябинска. Вместе они должны обеспечить пассажирам наивысший сервис на всем пути следования, а также провести ряд развлекательных мероприятий, включая игры и конкурсы.
В 2021 году поезд отправился в свое пятое путешествие. В прошлом году поездка не состоялась из-за опасности распространения коронавирусной инфекции, но в этом году вся поездная бригада прошла полную вакцинацию от COVID-19, пишет "Тюменская область сегодня".
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