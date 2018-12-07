В Тюмени торжественно откроют каток "Звездный полюс"

Фото: сеть ледовых катков "Звездный полюс"

Завтра, 8 декабря, в Тюмени пройдет большой праздник по поводу официального открытия катка "Звездный полюс". В 19:00 всех желающих ждут у ТРЦ "Тюмень Сити Молл" (ул. Тимофея Чаркова, 60), рядом с которым расположилась одна из самых крупных в городе ледовых площадок.

Гостей мероприятия ждет насыщенная развлекательная программа с конкурсами и призами и, конечно, катание на коньках. Особый интерес могут вызвать Неолимпийские игры, которые в этот день пройдут на катке. Играть будут в необычные игры — "Кёрлинг людьми", "Палки-баталки", "Айс-рейсинг". Завершится праздник фейерверком.

Напомним, площадь одного из самых больших ледовых катков города составляет 4000 квадратных метров. Это почти в 2,5 раза больше площади стандартного хоккейного корта. По данным проведенных в прошлом году опросов, жители Тюмени неоднократно признавали этот каток лучшей ледовой площадкой города. Высокой оценки удалось достичь благодаря уникальной технологии заливки, качественному льду, насыщенной развлекательной программе и, конечно, наличию в прокате совершенно новых коньков от ведущих мировых производителей спортинвентаря.

В прошлом году за четыре месяца работы на катке побывало более 30 тысяч человек. Там созданы все условия как для профессионалов, так и новичков. Первые могли оценить суперскоростную стометровую трассу катка, а вторые – воспользоваться помощью инструктора, чтобы сделать свои первые шаги на коньках. Для самых маленьких работали веселые аниматоры.

На территории катка расположены теплые раздевалки, камеры хранения, несколько уютных зон отдыха, а главное – там несколько раз в день заливают свежий ровный лёд. Еще здесь есть скоростная трасса длиною более 100 метров, светодинамичная подсветка льда и несколько оригинальных фотозон. Кроме того, в этом году внесены корректировки в организацию отдельного пространства для детей – теперь крытая площадка для маленьких тюменцев будет расположена более безопасно и комфортно.

Партнеры проекта: "Афиша Тюмень", радиостанция Dipol.FM, телеканал "Тюменское время", ТРЦ "Сити Молл".