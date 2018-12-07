Тюменские музеи приглашают на новогодние квесты и экскурсии

Тюменское просветительское объединение организует серию новогодних экскурсий и интерактивов с захватывающими и познавательными сюжетами. Подробнее о них – в обзоре.

Экскурсия-квест "Операция "Елки-Иголки"

Дед Мороз похищен вместе с новогодними подарками. Помоги собрать карту, которую спрятал злой волшебник у одной из городских новогодних елок. Участвуй в конкурсах с приятными сюрпризами и веселыми заданиями, создай новогоднюю открытку в технике эбру, а в музейном кафе за чашечкой горячего чая отведай пряник-сюрприз!

Когда: 4 декабря – 15 января

Стоимость: детский билет – 400 рублей, взрослый – 550 рублей. Дополнительно оплачивается мастер-класс - 100 руб./чел.

Продолжительность мероприятия – 1 час.

Категория 6+

Вечернее новогоднее экспресс-путешествие "Новогодний UPGRADE"

Когда зажигаются елки и город становится таинственным, спешите к нам на вечернее путешествие по городу с Алисой из Страны Чудес. В комфортабельном новогоднем автобусе вы сможете насладиться очарованием неоновых огней Тюмени, послушать волшебные звуки скрипки, поучаствовать в веселых конкурсах, загадать желание под блеск бенгальских огней на Мосту Влюбленных в компании Чеширского Кота. От вас хорошее настроение, от нас – сладкие сюрпризы!

Когда: 4 декабря – 15 января

Стоимость: 350 рублей. Дополнительно оплачиваются услуги музыканта, дети до 14 лет в сопровождении взрослых.

Продолжительность мероприятия – 1 час.

Категория 12+

Игра-путешествие "Заповедник лесных чудес"

В лесной чаще Археологического музея-заповедника поселился Морозко со своей свитой – Снегурочка, Леший, Древний воин. Все ждут праздник, но он состоится только тогда, когда будет найден посох! Хозяйка лесных чудес, тайными лесными, заповедными, только ей ведомыми тропами, проведет участников к заснеженному волшебному домику Морозко! А в путешествии участников ждут ,встречи с лесными жителями , чудеса у живой Новогодней елки, колодца "Чудес". В поисках посоха участники поплутают в "Снежном лабиринте", поучаствуют во взятии Снежного Городка". А после встречи с Морозко - игры, забавы, подарки и хоровод вокруг красавицы Живой Елки!

Когда: 15 декабря – 15 января

Стоимость: детский – 250 рублей, взрослый - 350 рублей.

Продолжительность мероприятия – 1,5 часа.

Категория 6+

Праздничная программа "Необычайная новогодняя история"

Театрализованный праздник в купеческом особняке, где ждут гостей лучшие сорта чая, праздничные угощения по-купечески, салонные игры, танцы и многое другое!

Когда: 15 декабря – 15 января

Стоимость: 450 рублей

Продолжительность мероприятия – 2 часа.

Категория 12+

Утренник "Новый год на старый лад"

В интерьерах уютного старинного особняка возле новогодней елки у наших гостей появится замечательная возможность погрузиться в атмосферу семейного Нового года начала ХХ в.

Когда: 15 декабря – 15 января

Стоимость: 350 рублей

Продолжительность мероприятия – 3 часа.

Категория 6+

Детский новогодний утренник "Битва супергероев в музее"

Необычайные приключения с Супергероями в поисках Кристалла, который исполняет желания! Выполнив супер геройские задания: пройти

испытания через льдины, подключиться к волшебному зеркалу, открыть зимние старты, выйти на связь со Снежным человеком, можно вернуть Кристалл! В завершении праздника - загадать желания, зажечь елку, встать в хоровод с Дедом Морозом и получить новогодний подарок.

Когда: 15 декабря – 15 января

Стоимость: 600 рублей

Продолжительность мероприятия – 1,5 часа.

Категория 6+

Подробную информацию о мероприятиях Тюменского музейно-просветительского объединения можно найти на сайте http://tmpo.museum-72.ru/. Главный корпус Музейного комплекса им. И.Я. Словцова, ул. Советская, 63, тел. 8 (3452) 45-35-90