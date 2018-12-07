Тюменские музеи приглашают на новогодние квесты и экскурсии

Тюменское просветительское объединение организует серию новогодних экскурсий и интерактивов с захватывающими и познавательными сюжетами. Подробнее о них – в обзоре.
Экскурсия-квест "Операция "Елки-Иголки"
Дед Мороз похищен вместе с новогодними подарками. Помоги собрать карту, которую спрятал злой волшебник у одной из городских новогодних елок. Участвуй в конкурсах с приятными сюрпризами и веселыми заданиями, создай новогоднюю открытку в технике эбру, а в музейном кафе за чашечкой горячего чая отведай пряник-сюрприз!
Когда: 4 декабря – 15 января
Стоимость: детский билет – 400 рублей, взрослый – 550 рублей. Дополнительно оплачивается мастер-класс - 100 руб./чел.
Продолжительность мероприятия – 1 час.
Категория 6+
Вечернее новогоднее экспресс-путешествие "Новогодний UPGRADE"
Когда зажигаются елки и город становится таинственным, спешите к нам на вечернее путешествие по городу с Алисой из Страны Чудес. В комфортабельном новогоднем автобусе вы сможете насладиться очарованием неоновых огней Тюмени, послушать волшебные звуки скрипки, поучаствовать в веселых конкурсах, загадать желание под блеск бенгальских огней на Мосту Влюбленных в компании Чеширского Кота. От вас хорошее настроение, от нас – сладкие сюрпризы!
Когда: 4 декабря – 15 января
Стоимость: 350 рублей. Дополнительно оплачиваются услуги музыканта, дети до 14 лет в сопровождении взрослых.
Продолжительность мероприятия – 1 час.
Категория 12+
Игра-путешествие "Заповедник лесных чудес"
В лесной чаще Археологического музея-заповедника поселился Морозко со своей свитой – Снегурочка, Леший, Древний воин. Все ждут праздник, но он состоится только тогда, когда будет найден посох! Хозяйка лесных чудес, тайными лесными, заповедными, только ей ведомыми тропами, проведет участников к заснеженному волшебному домику Морозко! А в путешествии участников ждут ,встречи с лесными жителями , чудеса у живой Новогодней елки, колодца "Чудес". В поисках посоха участники поплутают в "Снежном лабиринте", поучаствуют во взятии Снежного Городка". А после встречи с Морозко - игры, забавы, подарки и хоровод вокруг красавицы Живой Елки!
Когда: 15 декабря – 15 января
Стоимость: детский – 250 рублей, взрослый - 350 рублей.
Продолжительность мероприятия – 1,5 часа.
Категория 6+
Праздничная программа "Необычайная новогодняя история"
Театрализованный праздник в купеческом особняке, где ждут гостей лучшие сорта чая, праздничные угощения по-купечески, салонные игры, танцы и многое другое!
Когда: 15 декабря – 15 января
Стоимость: 450 рублей
Продолжительность мероприятия – 2 часа.
Категория 12+
Утренник "Новый год на старый лад"
В интерьерах уютного старинного особняка возле новогодней елки у наших гостей появится замечательная возможность погрузиться в атмосферу семейного Нового года начала ХХ в.
Когда: 15 декабря – 15 января
Стоимость: 350 рублей
Продолжительность мероприятия – 3 часа.
Категория 6+
Детский новогодний утренник "Битва супергероев в музее"
Необычайные приключения с Супергероями в поисках Кристалла, который исполняет желания! Выполнив супер геройские задания: пройти
испытания через льдины, подключиться к волшебному зеркалу, открыть зимние старты, выйти на связь со Снежным человеком, можно вернуть Кристалл! В завершении праздника - загадать желания, зажечь елку, встать в хоровод с Дедом Морозом и получить новогодний подарок.
Когда: 15 декабря – 15 января
Стоимость: 600 рублей
Продолжительность мероприятия – 1,5 часа.
Категория 6+
Подробную информацию о мероприятиях Тюменского музейно-просветительского объединения можно найти на сайте http://tmpo.museum-72.ru/. Главный корпус Музейного комплекса им. И.Я. Словцова, ул. Советская, 63, тел. 8 (3452) 45-35-90
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