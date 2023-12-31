В новогоднюю ночь нужно правильно загадать желания

- Загадывать желания полезно даже тем, кто не верит в чудо, ведь так мы формулируем свою мечту. Мозг человека устроен таким образом, что те вещи, которые мы представляем, могут постепенно появиться и в реальности, - говорит медицинский психолог тюменского медицинского консультативно-диагностического центра Ольга Николаева.

Она советует четко отличать желания и цели. Желание - это сильное чувство обладания, жажды чего-то, но оно необязательно имеет определенный план или сроки достижения, а вот цель — это нечто конкретное, что человек стремится достичь, часто с четким планом и сроками. Поэтому, если вы хотите, чтобы следующий год был результативным, важно правильно формулировать цели.

Всем известный ритуал на исполнение желание остается актуальным и на 2024 год. Много лет главным напитком Нового года остается шампанское, оно пригодится и для загадывания желания. Главное - заранее сформулировать его. А не метаться, когда куранты бьют, что же загадать, чем и на чем написать. Приготовьте бокал с содержимым, а также карандаш, салфетку и спички. Когда начнут бить куранты, напишите задуманное (пишите мелким шрифтом на маленьком кусочке салфетки), сожгите, поместите пепел в бокал с напитком и выпейте. Действовать нужно быстро и успеть до последнего удара курантов, сообщает Тюменская область сегодня.