Чем заняться на новогодних каникулах в Тюмени

Юных тюменцев и гостей города ждет множество интересных развлечений и мероприятий на любой вкус. Рассказываем, куда можно сходить и что посмотреть с детьми в новогодние каникулы.

Площадь 400-летия Тюмени

Традиционно она становится основной площадкой для праздника и массовых гуляний. Здесь красуется главная новогодняя елка города. Искусственное дерево имеет высоту 28 метров. Тюменский символ праздника входит в топ-10 высочайших елок России.

Экопарк "Боровое"

На берегу живописного озера, на базе отдыха "Боровое", в предновогоднюю пору и в праздники работает тюменская резиденция Деда Мороза. С 24 декабря по 3 января здесь показывают сказку "Ягучий случай", главной героиней которой, конечно же, является Баба Яга. Здесь заливают каток, прокладывают лыжню, устанавливают 13 ледяных горок, том числе экстремальных. На территории есть детские игровые площадки, организуется катание на собачьих упряжках или на лошадях, как в санях, так и верхом.

Деревня ездовых собак "Быстрые лапы"

Главные жители этой деревни — собаки! Центр этой деревушки размещается на базе отдыха "Кулига-парк". Со среды по воскресенье, 5 дней в неделю, она принимает гостей, желающих познакомиться с собаками породы хаски и маламут. В программах — экскурсии, катание на собачьих упряжках, квесты для детей, сообщает Тюменская область сегодня.