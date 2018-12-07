В Тюменской области хотят развивать бренд Конька-Горбунка

Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Мастер-классы по изготовлению деревянных игрушек пройдут в Тюменской области в рамках совместной работы тюменских единороссов и мастера деревянного зодчества Святослава Шитова. Новый проект будет посвящен 185-летию со дня выхода первого издания сказки Петра Ершова "Конек-Горбунок", которое будет отмечаться в октябре 2019 года.

Секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов рассказал, что детям предложат изготовить как самого конька, так и других персонажей этого произведения. Фотографии лучших детских работ войдут в буклет, который будет напечатан к юбилею первого издания сказки.

"Бренд Конька-горбунка надо усиливать — развивать в первую очередь семейный туризм, привлекая внимание к всемирно известной ершовской сказке. Это многоплановые задачи, это и работа с детьми, и приток инвестиций. Народные промыслы — производство сувениров, связанных со сказкой — тоже будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса и продвижению бренда", — считает Андрей Артюхов.

Святослав Шитов на открывшейся накануне в Тюмени персональной выставке "Солнечный конек", посвященной традиционной тюменской деревянной игрушке, отметил: "Нам необходимо проводить большую работу по выявлению талантливых детей. Надеюсь, что кто-то из них вырастет в большого мастера. Сибирякам нужно знать и гордиться своими традициями, продолжать их".