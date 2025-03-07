Дом сказки Ершова открыли в Тюмени в день 210-летия писателя

20:00 06 марта 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

На пешеходной улице Дзержинского в Тюмени в день 210-летия писателя Петра Павловича Ершова открыли дом сказки, по мнению главы города он будет полезным не только для местных жителей, но и для туристов.

"Для города это поистине уникальное место, которое обязательно стоит посетить. Здесь прошлое гармонично переплетается с настоящим: историческое здание, ранее не использовавшееся как общественное пространство, теперь ожило благодаря современным интерьерам и экспозиции, посвященной выдающемуся произведению Петра Ершова"6 - прокомментировал событие Афанасьев.

Теги: администрация Тюмени , Ершов , Максим Афанасьев
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2025