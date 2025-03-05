В Тюмени 6 марта откроют Дом сказки Ершова

В день рождения сказочника, поэта, писателя, драматурга и педагога Петра Ершова, 6 марта, в Тюмени официально откроют флигель"Дом сказки Ершова".

Мероприятие организуют в центре эстетического воспитания детей "В Доме Буркова" ( Дзержинского, 30, вход со стороны спортивной площадки). Праздничные народные гулянья начнутся в 10:45, торжественная церемония открытия запланирована на 11:00.

Дом сказки Ершова - уникальный проект, он станет не только культурным центром, но и важным экскурсионным объектом, открытым для туристических групп в определенные дни, сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.