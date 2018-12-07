Будущие абитуриенты на один день станут студентами ﻿Школы перспективных исследований

Фото - https://vk.com/sas_tmn

Будущим выпускникам школ предлагают протестировать тюменскую Школу перспективных исследований. 15 декабря ученики 10-11 классов и их родители проведут в школе учебный день и узнают, чем учебное заведение отличается от традиционных вузов.

Школа перспективных исследований – принципиально новое научно-образовательное подразделение ТюмГУ – открылась в 2017 году в рамках Проекта повышения глобальной конкурентоспособности российских университетов 5-100. Стратегической целью Школы является вклад в мировую дискуссию о наиболее актуальных проблемах социального и гуманитарного знания, включая их пересечения с биологией и IT, и обеспечение уникального высококлассного образования для наиболее подготовленных, талантливых и мотивированных студентов из России и из-за рубежа.

Школьникам расскажут, зачем и как учиться у зарубежных преподавателей, на каком уровне нужно знать английский язык, чтобы осваивать программы, каковы преимущества свободного образования с выбором профиля, что такое индивидуальная образовательная траектория в SAS и так далее.

День начнется со знакомства с директором Школы Андреем Щербенком. После этого профессора проведут три занятия по 45 минут. Идти уроки будут параллельно, чтобы ребята посетили то, что сами выберут. В программе также предусмотрена встреча со студентами.

Для тех, кто не сможет 15 декабря прийти в школу, обещают провести прямую трансляцию лекции Андрея Щербенка "Зачем (нам) нужен (этот) университет?" и лекции профессора, которая наберет больше голосов в онлайн-голосовании.

Примерный план дня опубликован здесь, регистрация на участие обязательна.

Место проведения — улица 8 Марта 2/1, Школа перспективных исследований ТюмГУ.