Александр Моор ответит на вопросы тюменцев в "Одноклассниках"

Свой первый прямой эфир в социальных сетях проведет губернатор Тюменской области Александр Моор 10 декабря. Он ответит на вопросы жителей региона в личном аккаунте в "Одноклассниках", начало в 17.00.

Как сообщили в региональном департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике, сбор вопросов и предложений ведется с 14 ноября. От тюменцев поступило порядка 600 обращений, касающихся благоустройства, строительства, экологии, газификации населенных пунктов, получения льгот и других тем.

Отмечается, что авторы всех обращений получат на них ответ.

"Прошу с понимаем отнестись к тому, что не могу лично ответить на каждый комментарий, который вы оставляете. Сделать это не дает плотный рабочий график. На вопросы, которые не успею рассмотреть в эфире, ответят профильные ведомства", — приводятся слова Александра Моора.