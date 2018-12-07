Александр Моор ответит на вопросы тюменцев в "Одноклассниках"

Свой первый прямой эфир в социальных сетях проведет губернатор Тюменской области Александр Моор 10 декабря. Он ответит на вопросы жителей региона в личном аккаунте в "Одноклассниках", начало в 17.00.
Как сообщили в региональном департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике, сбор вопросов и предложений ведется с 14 ноября. От тюменцев поступило порядка 600 обращений, касающихся благоустройства, строительства, экологии, газификации населенных пунктов, получения льгот и других тем.
Отмечается, что авторы всех обращений получат на них ответ.
"Прошу с понимаем отнестись к тому, что не могу лично ответить на каждый комментарий, который вы оставляете. Сделать это не дает плотный рабочий график. На вопросы, которые не успею рассмотреть в эфире, ответят профильные ведомства", — приводятся слова Александра Моора.
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