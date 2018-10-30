Тюмень за день: 29 октября

В Тюмени введут дополнительные требования к оформлению фасадов и вывесок
Речь о содержании в надлежащем виде фасадов зданий зашла на первом заседании комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской городской думы VII созыва.
В Тюмени определили лучших водителей скорой помощи
В Тюмени водители скорой помощи традиционно отметили День автомобилиста конкурсом профмастерства. Лучшими по итогам соревнований стали водители подстанции №3 Владимир Бруев и Игорь Макаров.
Дома культуры Тюмени примут участие во Всероссийской акции "Ночь искусств"
Всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет в Тюмени под слоганом "Искусство объединяет". Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы проведут тематические мероприятия, встречи с писателями, музыкантами, художниками и актерами.
В Тюмени откроется центр для развития одаренных детей
В регионе будет создан центр выявления и поддержки одаренных детей "Новое поколение" — региональное представительство образовательного центра "Сириус". Распоряжение о выделении субсидии из бюджета Тюменскому госуниверситету подписал Александр Моор.
На выставке "Тюменская марка" подписчик "Афиша Тюмень" выиграл IPhone X
Стали известны результаты розыгрыша IPhone X от проекта "Афиша Тюмень", который проходил совместно с организаторами конкурса "Тюменская марка – 2018". Подведение итогов состоялось 27 октября на выставке в СК "Центральный" среди пришедших на мероприятие и выполнивших несложные условия конкурса в социальных сетях.
Юные тюменские танцоры выступили на соревнованиях в Москве
Юные тюменцы, воспитанники танцевального спортивного клуба "Прибой", выступили на международных соревнованиях по танцевальному спорту "Russian Open Dance Sport Championships", которые прошли на минувшей неделе в Москве.
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