Тюмень за день: 29 октября

Фото: Анна Ламбуцкая

В Тюмени введут дополнительные требования к оформлению фасадов и вывесок

Речь о содержании в надлежащем виде фасадов зданий зашла на первом заседании комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской городской думы VII созыва.

В Тюмени определили лучших водителей скорой помощи

В Тюмени водители скорой помощи традиционно отметили День автомобилиста конкурсом профмастерства. Лучшими по итогам соревнований стали водители подстанции №3 Владимир Бруев и Игорь Макаров.

Дома культуры Тюмени примут участие во Всероссийской акции "Ночь искусств"

Всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет в Тюмени под слоганом "Искусство объединяет". Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы проведут тематические мероприятия, встречи с писателями, музыкантами, художниками и актерами.

В Тюмени откроется центр для развития одаренных детей

В регионе будет создан центр выявления и поддержки одаренных детей "Новое поколение" — региональное представительство образовательного центра "Сириус". Распоряжение о выделении субсидии из бюджета Тюменскому госуниверситету подписал Александр Моор.

На выставке "Тюменская марка" подписчик "Афиша Тюмень" выиграл IPhone X

Стали известны результаты розыгрыша IPhone X от проекта "Афиша Тюмень", который проходил совместно с организаторами конкурса "Тюменская марка – 2018". Подведение итогов состоялось 27 октября на выставке в СК "Центральный" среди пришедших на мероприятие и выполнивших несложные условия конкурса в социальных сетях.

Юные тюменские танцоры выступили на соревнованиях в Москве

Юные тюменцы, воспитанники танцевального спортивного клуба "Прибой", выступили на международных соревнованиях по танцевальному спорту "Russian Open Dance Sport Championships", которые прошли на минувшей неделе в Москве.