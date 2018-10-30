В Тюмени откроется центр для развития одаренных детей

В регионе будет создан центр выявления и поддержки одаренных детей "Новое поколение" — региональное представительство образовательного центра "Сириус". Распоряжение о выделении субсидии из бюджета Тюменскому госуниверситету подписал Александр Моор.

Работа центра будет ориентирована не только на выявление, развитие, сопровождение, информирование и мониторинг продвижения талантливых детей и молодежи региона, но и на подготовку и системную поддержку педагогов, работающих с одаренными детьми.

Появление центра "Новое поколение" — это результат соглашения о сотрудничестве между правительством Тюменской области, Образовательным фондом "Талант и успех" и ТюмГУ.

"Формирование центра — один из шагов к достижению результатов, предусмотренных Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2035 года и исполнения поручения главы государства по итогам послания президента Федеральному собранию РФ", — отметили в пресс-службе губернатора Тюменской области.