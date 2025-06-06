Сургутянин украл дорогие солнцезащитные очки. К сезону

В дежурную часть УМВД России по Сургуту поступило заявление от местного жителя о краже дорогих солнцезащитных очков из его автомобиля.

Как выяснили полицейские, потерпевший оставил свою машину у жилого дома на проспекте Пролетарский и забыл закрыть её. Ночью злоумышленник, воспользовавшись моментом, свободно проник в салон и похитил брендовые очки стоимостью около 30 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска быстро вышли на след подозреваемого — 35-летнего мужчину без судимостей. Он признался, что просто проходил мимо, потянул за дверную ручку и, увидев очки, решил их забрать.

Теперь против него возбуждено уголовное дело по статье "Кража" (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Похищенное имущество изъято и будет возвращено законному владельцу.