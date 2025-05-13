Тюменский школьник разработал вертикализатор для детей с ДЦП

Ученик Центра робототехники и АСУ Тюменской области Александр Сацко занимается в классе "РобоЛаб" с 2022 года. В январе прошлого года решил собрать вертикализатор для детей с ДЦП, в феврале 2025 года и уже получил за свою разработку награду - на Всероссийском форуме молодых исследователей "Шаг в будущее" в Москве в номинации "машиностроительные технологии" он стал абсолютным победителем и обладателем большой научной медали. Теперь защищает свой проект в Центре робототехники.

Всего на защите в Центре робототехники планируют рассмотреть около сотни проектов, вертикализатор - один из самых социально значимых и оригинальных в этом году, отмечают в департаменте информатизации ТО.

Это комплексное медицинское устройство для детей с ДЦП, которые не могут полностью удерживать свой вес в вертикальном положении и правильно контролировать свои движения при ходьбе. Вертикализатор имеет систему определения безопасного маршрута, звуковой сигнал, есть планшет с маршрутными заданиями. Разрабатывал его Александр под конкретного человека и после доработки ему передаст.

Прежде Александр уже разработал часы с левитацией универсальный станок для обработки разных материалов.