Будущие медики проходят подготовку в тюменской больнице

В Вагайской Областной больнице в 2025 году предоставлена возможность 9 студентам получить реальный опыт работы под руководством опытных врачей и медицинских сестер.

"Для нашей больницы, это шанс присмотреться к перспективным кадрам. Успешное прохождение практики может стать первым шагом к трудоустройству в штат. Со своей стороны, мы предлагаем им благоприятные условия, включая участие в корпоративных мероприятиях", - отметил главный врач Павел Грибанов.

Производственную практику проходят шесть студентов колледжа (на базе поликлинического отделения) и три будущих врача (в терапевтическом и детском отделениях). Они знакомятся с внутренним распорядком больницы, этикой общения с пациентами и коллегами, учатся работать в команде.

"Впереди у меня четвертый курс. Практика в областной больнице №9 – это ценный опыт. Общение с пациентами, медицинским персоналом – это школа жизни, которую не заменит ни один учебник. Мне удается не только видеть, как принимаются решения в клинических ситуациях, но и участвовать в процессе, оказывая посильную помощь", - делится Данил Кошкин, студент Тобольского медицинского колледжа им. В. Солдатова.

В результате проводимой работы, областная больница №9 ежегодно пополняется квалифицированными специалистами, готовыми оказывать качественную медицинскую помощь населению, - сообщает Вероника Жданова, пресс-секретарь ОБ №9 (с. Вагай).