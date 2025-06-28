ФК "Тюмень" сыграет контрольные матчи в Мордовии

Футболисты тюменского клуба ФК "Тюмень" под руководством нового главного тренера Сергея Попкова приступили к подготовке к сезону.



Первая часть подготовки прошла в Тюмени. Второй сбор пройдет в Мордовии, где тюменцы продолжат тренироваться с 28 июня по 5 июля. В столице республики, Саранске, состоятся три контрольных матча.

В воскресенье, 29 июня, "Тюмень" сыграет с "Ротором" из Волгограда, 2 июля — с местным "Шумбратом", 5 июля — с "Соколом" из Саратова. В пресс-службе клуба пояснили, что соперники могут измениться.

Заключительный сбор пройдет в Тюмени. На 13 июля запланирован матч в Екатеринбурге с "Уралом".

Сезон для нашего клуба начнется 20 июля, календарь будет обнародован позднее, - уточняет Вслух.ру.

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